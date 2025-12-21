SINDICATS
La USdA retreu al Govern avançar la llei d’habitatge abans del debat al Consell Econòmic i Social
El sindicat denuncia una manca de respecte institucional
La Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha expressat el seu malestar per la manera com el Govern ha gestionat la presentació del projecte de llei que ha de regular els contractes d’arrendament d’habitatge per a residència habitual i permanent per al període 2027-2030. El sindicat considera “especialment greu” que la proposta s’hagi exposat prèviament als mitjans de comunicació abans de ser debatuda en el si d’aquest òrgan, segons ha explicat en un comunicat fet públic amb motiu de la convocatòria urgent del Consell Econòmic i Social (CES), prevista per aquest dilluns 22 de desembre.
La USdA indica que aquesta manera de procedir "desvirtua el paper del Consell Econòmic i Social, menysté de manera flagrant la funció dels agents socials que en formem part i dificulta un debat rigorós" sobre l'habitatge, una qüestió que qualifica de màxima transcendència social. El sindicat recorda que el Consell hauria de disposar de tota la informació necessària amb temps suficient per permetre una anàlisi acurada i afavorir acords constructius.
El comunicat denuncia que l’actuació del Govern dins del CES "no fomenta el debat ni els acords", sinó que imposa la seva posició "menystenint deliberadament la participació, els coneixements i la representativitat dels agents socials". En aquest sentit, remarca que la urgència invocada per l’Executiu no pot justificar la reducció del temps d’anàlisi del projecte legislatiu.
La Unió Sindical expressa un rebuig a les polítiques que qualifica de neoliberals impulsades pel Govern en matèria d’habitatge i salaris. El sindicat acusa l’Executiu de legislar "en benefici dels grans tenidors d'habitatge i dels interessos immobiliaris més poderosos", mentre es neguen augments salarials vinculats a l’IPC als treballadors del sector privat, cosa que, segons afirma, comporta una pèrdua continuada de poder adquisitiu i un augment de la precarietat.
La USdA també critica el rebuig a la creació d’un registre de la propietat que permeti identificar els grans tenidors d’habitatge i aplicar "polítiques d'habitatge justes i transparents", una decisió que interpreta com una manca de voluntat política a favor del bé comú. Segons el sindicat, aquest conjunt de polítiques "contribueix directament a la precarització del treball, a l'augment de les desigualtats socials i a una greu fractura de la cohesió social del país".