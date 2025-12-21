ASSANDCA
Satisfacció per la Llei de l’oblit sanitari
Saravia celebra l’impacte que tindrà per a la gent jove que hagi superat un càncer
El Consell General va aprovar en la darrera sessió la Llei del dret a l’oblit sanitari, una normativa que té com a objectiu garantir que les persones que han patit determinades malalties greus –com el càncer, l’hepatitis C o el VIH en situació clínica tractada i estable– no siguin penalitzades ni discriminades pel seu historial mèdic a l’hora d’accedir a assegurances de vida o a productes financers, com préstecs o hipoteques.
Es tracta d’un pas endavant molt rellevant per a les persones que han superat alguna d’aquestes malalties i d’una reivindicació històrica de l’Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca) que finalment ha vist la llum. El president de l’entitat, Josep Saravia, es va mostrar “més que satisfet” amb l’aprovació de la llei, tot i advertir que “fins que no vegem el text complet no sabrem fins on arriba exactament”. Malgrat això, es va mostrar optimista gràcies al treball previ fet amb diversos grups parlamentaris, com el PS i Demòcrates, que es van interessar per la visió de l’associació durant l’elaboració del redactat.
“És important que els joves no hagin de justificar-se per accedir a certs productes”
Saravia va destacar que la llei permet legislar sobre un problema que fins ara no s’havia donat de manera generalitzada al país, però que ja “trucava a la porta”. “Aquí no se solien negar hipoteques pel fet d’haver patit càncer, perquè hi havia assegurances que ho permetien, però als països veïns era un problema vigent. M’alegro que ho hàgim tallat d’arrel abans que es comencés a produir també a Andorra”, va celebrar el president d’Assandca.
Els principals beneficiaris de la nova normativa seran els joves, que no hauran de donar explicacions sobre la seva condició de salut passada. “Al final, molta gent gran ja té l’habitatge resolt, però és especialment important que els joves no hagin de justificar-se a l’hora de trobar un pis o accedir a determinats productes”, va remarcar Saravia, sobretot en aquells casos en què la malaltia es va produir durant els primers anys de vida i, per motius administratius, s’arrossegava durant dècades malgrat estar completament curats.
“Fins que no vegem el text complet no sabrem fins on arriba exactament”
L’Assandca continua reclamant més dades sobre el registre de pacients oncològics i el cribratge del càncer de pròstata. Dues mesures que, segons va indicar Helena Mas durant la caminada contra el càncer, estan treballant des del ministeri de Salut i haurien d’arribar properament. Saravia es va mostrar obert a seguir col·laborant amb el Govern, però va reclamar més esforços en investigació per millorar la qualitat de vida dels pacients al país.