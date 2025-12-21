SALUT
El SAAS incorporarà una segona psicooncòloga a principis del 2026
Les cures pal·liatives, la psicooncologia i les malalties cròniques concentren una elevada càrrega assistencial
El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) preveu la incorporació, a finals de gener o principis de febrer, d’una segona psicooncòloga que s’integrarà al Servei de Medicina Interna amb l’objectiu de reforçar l’atenció als pacients amb malalties cròniques, en cures pal·liatives i en processos de psicooncologia. Així ho ha explicat aquesta setmana el cap del Servei de Salut Mental i Addiccions del SAAS, Joan Soler, en el marc d’una entrevista a l’Agència de Notícies Andorrana.
Segons ha detallat Soler, el procés de selecció ja s’ha dut a terme i ha tingut una molt bona acollida. "S’hi han presentat bons candidats, amb currículums molt bons i entrevistes de qualitat" ha assenyalat, tot afegint que la persona que ha obtingut la plaça ja n’ha estat informada, així com la resta de participants. Ara, segons ha explicat, s’han de formalitzar els documents i signar els papers corresponents, fet que requerirà unes setmanes.
L’atenció en l’àmbit de la psicooncologia la duu a terme actualment la doctora Laura Medina, a qui se li sumarà aquesta segona professional. Soler ha explicat que els àmbits de les cures pal·liatives, la psicooncologia i les malalties cròniques concentren una elevada càrrega assistencial, motiu pel qual, conjuntament amb la cap del Servei de Medicina Interna, la doctora Sarroca, s’ha considerat necessari disposar de dos psicooncòlogs per garantir una atenció adequada a aquests pacients. "Es tracta d’una necessitat prou important perquè aquestes persones puguin estar ben ateses" ha conclòs Soler.
Pel que fa a l’any 2026, Soler ha indicat que el pressupost, encara pendent d’aprovació, inclou noves incorporacions. "Com a cap del Servei de Salut Mental i Addiccions, estic content que puguem incorporar més professionals de diferent índole" ha remarcat.