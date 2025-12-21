PROTECCIÓ CIVIL
Prealerta per un episodi de nevades abundants a tot el país
El Servei Meteorològic preveu acumulacions de fins a 30 centímetres a 1.000 metres i fins a 40 centímetres per sobre dels 1.500 metres aquesta matinada
Protecció Civil ha activat una prealerta aquest diumenge a la tarda després que el Servei Meteorològic hagi emès un avís taronja per un episodi de neu que afectarà tot el país a partir de la mitjanit de diumenge a dilluns. Segons les previsions, les nevades seran generalitzades, intenses i abundants durant la matinada, amb acumulacions significatives fins dilluns al matí.
Les darreres actualitzacions dels models meteorològics apunten a una major intensitat i quantitat de neu respecte a les previsions inicials. La cota de neu, que se situarà entre els 1.200 i 1.300 metres a l’inici de l’episodi, baixarà ràpidament fins a qualsevol cota al llarg de la matinada. El final del temporal s’espera durant la tarda de dilluns. Pel que fa a les acumulacions, es poden arribar a registrar fins a 30 centímetres de neu a 1.000 metres, mentre que a les zones situades per sobre dels 1.500 metres es podrien assolir gruixos de fins a 40 centímetres.
Protecció Civil recomana anticipar els desplaçaments, prioritzar l’ús del transport públic i evitar el vehicle privat sempre que sigui possible. També es recorda que els vehicles han d’estar equipats amb els dispositius especials obligatoris i utilitzar-los quan les condicions meteorològiques ho requereixin.
Els diferents departaments implicats —Servei Meteorològic, Protecció Civil, Mobilitat, COEX i cossos especials— es mantenen en vigilància constant de l’evolució del temporal. Les previsions actualitzades es poden consultar al web del Servei Meteorològic, així com les indicacions habituals de Protecció Civil per a episodis de neu i glaçades. També es recomana informar-se de l’estat de la xarxa viària a través de l’aplicació de mobilitat i dels canals oficials a les xarxes socials.
Risc d’allaus i prudència a la muntanya
El Servei Meteorològic ha situat el nivell de perill d’allaus en grau 3, amb possibilitat de desencadenaments molt fàcils en alguns vessants i amb la possibilitat que assoleixin grans dimensions de manera puntual. Per aques t motiu, es demana extremar la prudència en les activitats de muntanya i, en cas de realitzar-les, fer-ho únicament per itineraris marcats i segurs de les estacions d’esquí. A més, es recomana anar sempre acompanyat, portar el material de seguretat adequat i avisar prèviament del recorregut previst.