DADES D'ECONOMIA
Més despesa en alcohol i tabac
Les llars van gastar un 66% més en aquests productes l’any passat amb una mitjana de 590 euros anuals per unitat
El consum de begudes alcohòliques, tabac i narcòtics ha experimentat un creixement molt notable durant el 2024 a Andorra. Segons l’Enquesta de Pressupostos Familiars publicada pel departament d’Estadística, la despesa en aquest grup ha augmentat un 61,6% respecte a l’any anterior, i s’ha consolidat com el segon grup amb un increment més elevat, només darrere de la salut.
734 euros de despesa mitjana en lloguer l’any passat
Aquest increment és encara més accentuat si es compara la despesa per llar, que ha passat de 377 a 590 euros anuals. Dins del territori nacional, les llars han destinat un 60% més a aquests productes, mentre que a l’estranger el creixement ha estat del 92,5%. Aquestes dades apunten a un increment generalitzat del consum d’aquests productes tant dins com fora del país, i plantegen interrogants sobre els canvis d’hàbits de la població o l’impacte d’un augment dels preus i impostos.
9.359 euros gastats per llar fora del principat
Aquesta pujada es produeix en un context en què el consum global de les llars també ha ascendit: un 17,3% més en despesa total i un 13,4% més per llar. Tot i així, aquest creixement no ha estat homogeni per a totes les famílies. L’enquesta revela diferències notables entre els grups amb més i menys poder adquisitiu.
Les llars amb menys recursos destinen més del 60% a despeses bàsiques essencials
En aquest sentit, les llars amb menys recursos econòmics continuen destinant la major part del seu pressupost a les necessitats bàsiques. Concretament, més del 61% de la despesa total es concentra en els grups “Habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles” i “Aliments i begudes no alcohòliques”. Aquesta proporció contrasta amb la de les llars amb més recursos, que només destinen un 41,9% del seu pressupost a aquests dos grups i poden repartir la despesa en altres àmbits com el transport, la salut o el lleure.
El consum a l’estranger creix notablement, sobretot en salut, transport i cultura
Aquesta desigualtat en la distribució del consum reflecteix les limitacions que afronten les llars més vulnerables, que veuen com una gran part del seu pressupost es dedica a cobrir allò essencial, cosa que deixa poc marge per a altres tipus de despesa.
Canvis en el consum familiar revelen contrastos entre grups socials i econòmics
Un altre factor que condiciona fortament els comptes de les llars andorranes és el cost de l’habitatge. El 61,7% de la població viu en règim de lloguer, tot i que aquesta proporció ha disminuït lleugerament respecte a l’any anterior. El preu mitjà del metre quadrat s’ha situat en 9,4 euros mensuals, amb increments més marcats en els contractes nous, en què la mitjana arriba als 12,8 euros per metre quadrat. Això representa un augment notable respecte als 11,7 euros de 2023.
A més, la mitjana mensual de lloguer de totes les llars ha pujat fins als 732,6 euros, mentre que la mediana se situa en 666,7 euros. Aquestes xifres reflecteixen l’encariment progressiu del lloguer i el pes creixent que representa en el pressupost familiar, especialment per a les llars amb menys ingressos, que han de destinar una proporció significativa dels seus recursos a mantenir l’habitatge.
Finalment, l’estadística també posa el focus en la despesa que les llars efectuen fora del Principat. Durant el 2024, el consum a l’estranger ha crescut un 28,1%, un augment molt superior al del consum domèstic. Aquest increment s’observa de manera destacada en grups com la salut (+131,3%), el transport (+62,6%) i els béns i serveis diversos (+51,5%).
L’import mitjà que cada llar ha desemborsat fora del país ha pujat fins als 9.359 euros anuals, un 23,9% més que l’any anterior. Aquestes dades podrien estar relacionades amb la recerca de preus més competitius, l’accés a serveis especialitzats o bé amb un canvi en els hàbits de consum, cada cop més orientats a l’exterior.
En conjunt, les dades mostren una Andorra on el consum creix, però també es polaritza. Mentre que algunes llars incrementen la seva despesa en àmbits com l’oci, la salut o el consum transfronterer, d’altres continuen condicionades per la necessitat de cobrir les despeses bàsiques, com l’habitatge i l’alimentació.