FUTBOL
Èxit de la jornada 'Mixed Ability' de l'FC Andorra a Encamp
L'acte va reunir persones amb i sense discapacitat a la pista del pavelló
La jornada 'Mixed Ability', que va reunir ahir persones amb i sense discapacitat a la pista del pavelló d'Encamp, va tancar l’any amb èxit per al conjunt Genuine del FC Andorra. L’acte, que va destacar per la bona ambientació, va comptar amb la presència de la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, així com del director general i esportiu, Jaume Nogués.
El club va agrair també la participació de futbolistes de l’Encamp, el Madriu, el Rangers, la UE Santa Coloma, l’Extremenya, el Pas de la Casa, l’ENFAF femení i l’Andorra Legends, així com la col·laboració de Carles Riba, Genís Besolí i Evarist Rogel, fill de l’expresident tricolor Antoni Rogel. Tots van contribuir a fer de la trobada un èxit i a demostrar que el futbol és una eina de foment de la igualtat i la integració.
Al migdia, a l’Estadi d’Encamp, els futbolistes i el cos tècnic del FC Andorra Genuine van sortir a la gespa abans del partit contra el Deportivo, rebent l’aplaudiment de l’afició.