Institucions
Espot rep el nou representant del copríncep francès, Georges-François Leclerc
La trobada ha servit per signar el llibre d’or de l’executiu i entregar un Manual Digest
El cap de Govern, Xavier Espot, ha rebut aquest diumenge el representant personal del copríncep francès a Andorra, Georges-François Leclerc. Tal com es va anunciar el 26 de novembre, el president de la República francesa i Copríncep d’Andorra, Emmanuel Macron, va fer oficial el cessament de Patrice Faure, que fins ara exercia les funcions institucionals al Principat, i Leclerc n’assumeix des d’aleshores el càrrec.
Durant la visita, Espot ha lliurat a Leclerc el pin institucional del Govern, el nou representant ha signat el llibre d’or de l’executiu i, per cloure la trobada, Espot li ha fet entrega d’un Manual Digest. La reunió ha servit per establir contacte institucional entre el Govern i el representant personal del Copríncep francès, seguint els protocols habituals de recepció oficial.
La visita s’emmarca amb la participació de Leclerc aquest proper dilluns als actes de celebració de Sant Tomàs que tindran lloc al Consell General. Durant aquesta primera visita, el representant tindrà l’ocasió de conèixer a les diferents autoritats andorranes i reforçar els llaços de cooperació entre els dos estats.
Georges-François Leclerc ha desenvolupat una àmplia trajectòria al servei de l’Estat francès, ocupant responsabilitats de màxim nivell en l’administració pública. Ha estat prefecte de diverses regions i departaments, entre els quals destaquen la regió Provence-Alpes-Côte d’Azur, Hauts-de-France, Seine- Saint-Denis, Alpes-Maritimes i Haute-Savoie, així com director de gabinet de diversos ministeris i, recentment, del president de la República. La seva experiència en la gestió territorial, la seguretat i les polítiques públiques el converteixen en una figura de referència dins l’alta funció pública francesa.