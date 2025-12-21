REFORMES
La Casa de la Vall culmina la seva actualització i obre portes al públic
L’edifici incorpora millores d’accessibilitat, sostenibilitat i adequació institucional, tot mantenint-ne l’essència històrica
La Casa de la Vall ha culminat els principals treballs d’actualització iniciats el passat mes d’abril. Tot i que encara queden pendents algunes fases, com la rehabilitació exterior i la museïtzació de la segona planta, l’edifici reobrirà al públic del 23 de desembre fins al 14 de març, coincidint amb el Dia de la Constitució.
La intervenció s’ha concebut com una “actualització profunda”, i no com una reforma estructural, amb un fort component estètic, sostenible i d’accessibilitat, però preservant els elements històrics. S’hi ha instal·lat un ascensor i una rampa per garantir l’accés a persones amb diversitat funcional, i s’han renovat totes les instal·lacions i la il·luminació.
Segons ha explicat Enric Dilmé, l’arquitecte responsable del projecte, l’objectiu ha estat “posar al dia l’edifici i adaptar-lo als temps actuals, amagant les instal·lacions i millorant la qualitat dels espais”, tot apostant per materials nobles com el roure i els arrebossats de calç. També ha destacat la voluntat de “retornar la Casa de la Vall a la seva essència, eliminant elements afegits que no li corresponien”.
Un dels espais amb més canvis és l’hemicicle, que ara reflecteix fidelment la realitat institucional del país. El síndic general, Carles Ensenyat, ha remarcat que “l’hemicicle explica la realitat política d’Andorra” i que era necessari adequar-lo a l’actual composició del Consell General, amb 14 consellers nacionals i 14 territorials, així com a un Govern format per dotze ministres i el cap de Govern. Serà utilitzat per a actes de constitutius com jures de ministres i per a Consells de Sant Tomàs.
En aquest sentit, Ensenyat ha subratllat que la nova taula del Govern “està a l’alçada del que representa un govern nacional” i que també s’han millorat l’acústica i els equipaments tècnics perquè la sala pugui funcionar com a espai parlamentari de reserva.
Pel que fa als treballs pendents, encara queda per completar la rehabilitació exterior de l’edifici i la “museïtzació” de la segona planta, que ajudarà a contextualitzar la història institucional i política d’Andorra.