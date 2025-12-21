Meteorologia
Avís groc per neu a totes les cotes aquesta matinada
Les autoritats recomanen extremar la prudència i seguir l'evolució de les previsions meteorològiques
El Servei Meteorològic ha avisat d'una nevada es generalitzarà a totes les cotes la propera matinada de diumenge a dilluns. L’episodi deixarà acumulacions de neu de fins a 5 centímetres a la cota de 1.000 metres, 10 centímetres a 1.500 metres i fins a 15 centímetres als cims. Davant aquesta situació, s’ha activat un avís groc per nevades a tot el territori. Les autoritats recomanen seguir l’evolució de la previsió meteorològica i extremar la prudència, especialment en els desplaçaments per carretera i en activitats a zones de muntanya.