Andorra va exportar prop de 37.000 tones de residus durant el 2024
El balanç anual del ministeri reflecteix estabilitat en el volum de restes gestionades
Andorra va exportar un total de 36.963 tones de residus l’any 2024, una xifra lleugerament inferior a la de l’any anterior, amb una reducció del 2,3%. El volum s’ajusta a la mitjana dels darrers exercicis i reflecteix l’estabilitat en la gestió dels residus que no poden ser tractats al país, segons el balanç anual publicat pel ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia.
La fracció més important continua sent la de les escòries i el rebuig del Centre de Tractament de Residus (CTR) de la Comella, que sumen 23.032 tones, un 3,3% menys que el 2023. Aquest material es destina a gestors especialitzats a Catalunya. El CTR, operatiu des del 1999, tracta la fracció resta de les escombraries domèstiques mitjançant un procés de valorització energètica, però les escòries resultants s’han d’exportar per al seu tractament final.
Andorra manté estable l’exportació de deixalles que no pot tractar a casa
També es van exportar 6.850 tones de llots provinents de les depuradores d’aigües residuals, una xifra pràcticament idèntica a la de l’any anterior, que es considera estable dins del cicle de sanejament.
Residus voluminosos
Altres fraccions significatives inclouen els residus voluminosos (1.722 tones), pneumàtics fora d’ús (405 tones), ferralla (529 tones), fluorescents, bateries i olis, entre altres materials que requereixen un tractament específic fora del territori andorrà.
Un apartat destacat del balanç fa referència a la fracció de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE), amb 287 tones exportades el 2024, una quantitat que s’ha mantingut estable els darrers anys però que continua sent objecte d’atenció per la seva perillositat potencial i el valor dels materials reciclables que conté.
La gestió i exportació d’aquestes fraccions es duu a terme amb gestors autoritzats de fora del país, que compleixen amb la normativa europea sobre tractament i traçabilitat dels residus. En aquest sentit, el ministeri ha destacat la importància de mantenir convenis estables amb instal·lacions externes, atès que Andorra no disposa de la infraestructura necessària per a determinats processos de valorització o eliminació final.
A banda dels materials procedents de la recollida habitual, també es van exportar 38 vehicles fora d’ús i 38 tones de residus sanitaris de risc, en col·laboració amb el SAAS. En total, el nombre de transportistes autoritzats per fer exportacions va ser de 43, i els gestors de destí acreditats es van repartir principalment entre Catalunya i el sud de França.
Pel que fa a l’evolució global, el ministeri considera que les xifres del 2024 confirmen una gestió eficient i sostinguda, amb una estabilització del volum exportat tot i l’augment progressiu de la població i de l’activitat econòmica. També es destaca l’esforç per incrementar la recollida selectiva i la separació en origen, factors clau per reduir les fraccions no valoritzables.
Minimitzar l'impacte
Finalment, Medi Ambient recorda que la política de residus del país se centra a minimitzar l’impacte ambiental, fomentar l’economia circular i garantir la traçabilitat i transparència de tots els fluxos exportats. El balanç anual és una eina clau per fer seguiment d’aquests objectius i per adaptar les estratègies de futur en matèria de sostenibilitat i gestió responsable dels recursos.