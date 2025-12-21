CIBERDELINQÜÈNCIA
Alerta per l’augment de fraus digitals per Nadal
L’arribada de les festes de Nadal comporta un increment dels fraus digitals, segons alerten Andorra Telecom i l’Agència Nacional de Ciberseguretat. L’activitat comercial intensa, l’esperança de rebre paquets i la recerca d’ofertes creen un context propici per al phishing i l’smishing. Els ciberdelinqüents envien correus o SMS suplantant empreses per obtenir dades personals o bancàries. També proliferen les botigues fantasmes amb productes populars a preus molt baixos que mai arriben al comprador. A més, augmenten les estafes amb targetes regal, en què les víctimes reben missatges d’un suposat conegut demanant l’enviament urgent de codis.
Avís d’Andorra Telecom i de l’Agència de Ciberseguretat
Les autoritats recomanen evitar clicar en enllaços sospitosos, comprar només en webs fiables, activar l’autenticació en dos passos i mantenir dispositius actualitzats.