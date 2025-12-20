ENSENYAMENT SUPERIOR
El Raonador parla de drets humans a la universitat
El Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, va acudir ahir a la Universitat d’Andorra per abordar amb alumnes del segon curs del bàtxelor en Ciències de l’Educació eines per treballar els drets humans i la ciutadania democràtica a l’aula, segons va informar el centre d’ensenyament superior al perfil de la xarxa social X.
La institució dirigida per Cañada se sumava fa pocs dies a la celebració del Dia internacional dels drets humans amb un acte organitzat conjuntament amb el Consell General, que va consistir en una conferència de l’acadèmic Joan Subirats Humet i el lliurament dels premis de drets humans 2025, enfocats a promoure aquests valors entre els més joves. Enguany era la segona edició del concurs literari de relats i microrelats, i s’incorporava el primer concurs fotogràfic sobre els drets humans. Es tracta d’un certamen dirigit a alumnes de secundària, batxillerat i FP.