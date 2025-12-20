HABITATGE
Quaranta-dos aspirants a dos pisos que queden buits a la Casa Aristot Mora
La directora de l’Institut de l’Habitatge, Marta Alberch, ja va advertir a l’estiu de la llista d’espera que s’acumulava per accedir a un pis de protecció pública; els immobles destinats a persones amb problemàtiques socials més severes i una demanda que ara mateix només cobreix l’edifici Casa Aristot Mora d’Andorra la Vella. El bloc situat a Ciutat de Valls té 20 pisos de protecció pública –hi ha dos habitatges més, però reservats per a situacions d’emergència, que gestiona el ministeri d’Afers Socials– i dos han quedat buits i entren en procés d’adjudicació. Són 42 les persones aspirants a ocupar-los.
L’Institut de l’Habitatge inicia ara el procés de valoració cas per cas per designar els inquilins definitius partint dels barems i puntuacions fixats per decret. El col·lectiu prioritari són persones en “situació d’exclusió social greu i sense llar”, i cal recordar que ocupar un dels habitatges està associat a un programa de seguiment per part de professionals que busca que els llogaters guanyin autonomia per a les activitats de la vida diària. Els preus públics dels pisos són els fixats per decret l’any 2022, que oscil·laven entre els 270 euros i els 600, que s’han hagut d’anar actualitzant sobre la base de l’IPC, però es recorda l’apunt també establert a la normativa que especfica que “la renda i les quantitats assimilades per serveis i subministraments són pactades de forma individualitzada d’acord amb la capacitat econòmica de la persona adjudicatària i com a màxim poden comportar el 35% dels seus ingressos o dels de la unitat de convivència”.
L'habitatge va associat a un pla de seguiment professional
Alberch va posar de manifest, en donar a conèixer la llista d’espera, que la quantitat de persones constatava l’existència d’una necessitat que no estava coberta pel parc de protecció pública i que així s’havia traslladat al Govern. Un dels perfils és el de persones que no arriben als ingressos mínims per aspirar a un pis de lloguer assequible.