MOBILITZACIONS
El Pas respira: s’acaba la protesta pagesa
Els manifestants marxen avui d’Ur i el tall a Tarascó també s’aixecarà el cap de setmana
La jornada d’ahir no va arrencar bé perquè tot i que les autoritats franceses havien assegurat a les andorranes que s’evitaria que els pagesos mobilitzats forcessin un nou tall circulatori a Ur, els manifestants van acabar barrant el pas als cotxes. Però el dia es va acabar arreglant i aquest bloqueig extra s’ha d’aixecar avui al migdia, mentre que a Tarascó la concentració de protesta també s’ha d’acabar durant el cap de setmana. El portaveu dels pagesos de la Cerdanya francesa, Christian Tallant, va informar de la decisió ahir a la tarda, després dels resultats de la reunió que van mantenir representants del col·lectiu i de l’executiu gal. No es va tancar una entesa completa amb la ministra d’Agricultura, però els pagesos van valorar que se’ls va escoltar.
“No farem més talls fins al 5 de gener, però si el protocol no s’aprova, ens tornarem a mobilitzar”
El sector reivindica un protocol veterinari que no impliqui el sacrifici de tots els animals en cas d’un contagi per dermatosi nodular en una explotació. El comitè científic que ho ha d’avaluar es reunirà dilluns a París per analitzar si la mesura proposada pels ramaders és viable, o bé per estudiar un altre protocol, i serà el 5 de gener quan s’hauria d’aprovar el definitiu. “No farem més talls fins al 5 de gener, però si el protocol no s’aprova, ens tornarem a mobilitzar”, va advertir Tallant. Un altre dels focus de conflicte és l’acord UE-Mercosur i les mobilitzacions tornaran arreu d’Europa abans del 12 de gener, quan es preveu la signatura.
“Saben [a França] que aquesta situació està causant problemes importants a Andorra”
Al matí, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, havia expressat la “gran preocupació” pels bloquejos viaris a França que ahir ja complien una setmana. Tor va assegurar que s’havia constatat “una fermesa de les autoritats perquè aquesta situació no s’allargui, particularment durant la setmana de festes”. La titular d’Exteriors va emfatitzar que el primer ministre francès s’havia implicat directament en la resolució del conflicte negociant amb els diferents sindicats agraris, amb l’objectiu de posar fi a unes protestes esteses arreu de França. Tor, però, va admetre l’escàs marge de maniobra de la banda andorrana, a banda d’expressar la preocupació i traslladar-la a l’administració veïna, que “saben que aquesta situació està causant problemes importants a Andorra”. El temor principal del Pas de la Casa era que les protestes es mantinguessin en plenes vacances nadalenques, quan el poble viu un dels períodes clau de la temporada d’hivern. Aquest problema s’ha esquivat, però l’afectació de la mobilitat des de divendres passat ha tingut notables conseqüències en l’activitat comercial i altres derivades, com la suspensió de la línia de bus entre Tolosa i el Principat i l’afectació en el transport de mercaderies.