TRIBUNALS
El nou magistrat del Constitucional per la Mitra rebutja “les acusacions”
Víctor Torre de Silva assumeix el càrrec amb un “perfil institucional i imparcial”
El jurista espanyol Víctor Torre de Silva i López de Letona va jurar ahir el càrrec com a nou magistrat del Tribunal Constitucional en un acte solemne celebrat al Consell General, després de ser nomenat pel Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, en substitució de Josep Delfí Guàrdia.
“La meva actuació tindrà l’objectiu de servir i garantir la protecció dels drets fonamentals”
El nou magistrat no va voler fer declaracions als mitjans de comunicació una vegada finalitzada la presa de possessió. Torre de Silva va justificar aquesta decisió per la voluntat de “preservar la neutralitat, la discreció i el caràcter institucional” que requereix el càrrec que acabava d’assumir. El jurista espanyol va fer una petita referència a les “acusacions” d’alguns grups parlamentaris publicades al Diari sobre el seu nomenament i es va mostrar “molest”.
“Un cop prestat jurament, els magistrats passen a exercir amb total neutralitat ideològica”
L’acte va estar presidit pel síndic general, Carles Ensenyat, qui va destacar que el jurament simbolitza “el compromís del Principat amb l’estat de dret, la separació de poders i la protecció dels drets fonamentals”. Ensenyat va recordar que, un cop prestat jurament, els magistrats del Constitucional “deixen de representar la institució que els ha proposat” i passen a exercir el càrrec “exclusivament al servei de l’estat andorrà”, amb plena independència i neutralitat ideològica.
Durant la seva intervenció, Torre de Silva va qualificar el nomenament de “grandíssim honor”, i va expressar el seu agraïment al Copríncep episcopal i a les autoritats presents. El nou magistrat va assegurar que assumia la responsabilitat “amb un compromís ple i absolut amb Andorra”, i que la seva actuació estaria guiada únicament per la Constitució i la Llei qualificada del Tribunal Constitucional, amb l’objectiu de servir els ciutadans i garantir la protecció dels drets fonamentals “amb total imparcialitat”.
Així mateix, va sol·licitar la col·laboració dels altres membres del Tribunal Constitucional i va retre homenatge al seu predecessor, Josep Delfí Guàrdia, a qui va reconèixer “la tasca desenvolupada al capdavant de la institució”. El protagonisme informatiu va recaure en la seva voluntat de mantenir-se al marge del debat mediàtic i en el missatge implícit de distanciament respecte a les crítiques rebudes.