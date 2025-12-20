AFERS EXTERIORS
L'empresari Benjamín León Jr. és el nou ambaixador dels EUA a Andorra
El representant cubanoamericà va ser nominat el gener passat per Donald Trump i assumirà pròximament el càrrec
El Senat dels Estats Units ha confirmat l'empresari cubanoamericà, de 81 anys, Benjamín León Jr. com a nou ambaixador nord-americà davant Espanya i el Principat, culminant així el procés iniciat a començaments d’any després de la seva nominació, el passat mes de gener, per Donald Trump.
L’anunci de la confirmació ha estat fet públic per l’Ambaixada dels Estats Units a Madrid a través de la xarxa social X. El comunicat remarca que la representació diplomàtica ha informat que León Jr. presentarà pròximament les seves cartes credencials davant el rei Felip VI. El nou ambaixador "treballarà per promoure els interessos dels Estats Units i continuar reforçant la relació que uneix els països", segons clou el comunicat.