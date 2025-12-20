MOBILITZACIONS
L’accés al Pas de la Casa quedarà totalment obert a partir de les 16 hores
El trànsit es desvia per les carreteres alternatives, RD-20 i RD-123, fins que s'aixequi el bloqueig
L’accés al Pas de la Casa quedarà totalment obert cap a les 16 hores, segons ha explicat el portaveu dels pagesos de la Cerdanya francesa, Christian Tallant. Les protestes dels ramaders francesos mantenen actualment bloquejada la carretera RN-20 a l’altura de Tarascó. Tallant ha afegit que, malgrat les restriccions, “al Pas s’hi pot accedir fent una volta més llarga”. La circulació es desvia per les carreteres RD-20 i RD-123, aquesta última restringida a vehicles de menys de 2,20 d'amplada, segons ha informat el Servei de Mobilitat.
Pel que fa al transport de viatgers, Andbus ha informat que actualment manté les línies tancades a Tolosa. Segons el servei, es treballa amb la possibilitat de reprendre els trajectes a partir de dilluns, un cop s’aixequi el bloqueig.
Les autoritats recomanen consultar l’estat de les vies abans de desplaçar-se i seguir les indicacions dels serveis de mobilitat mentre durin les afectacions.