TRES DETENCIONS PER ALCOHOLÈMIA I UNA ALTRA PER FALSIFICACIÓ
Un home provoca un accident, amb una vianant ferida, i fuig
La policia va procedir dijous a la nit a la detenció d’un home de 27 anys a Encamp com a presumpte autor de delictes contra la seguretat col·lectiva i la integritat física i moral. L’arrest es va produir després que l’home provoqués un accident a la CG-2, al punt quilomètric 2,500, mentre circulava en sentit descendent i fent ziga-zagues, segons van relatar alguns testimonis.
Durant l’incident, el conductor va xocar contra diverses pilones de protecció situades al marge dret de la carretera. Una de les pilones va impactar contra una vianant, que va haver de ser traslladada a l’hospital. Inicialment, l’home va abandonar el lloc del sinistre, però va ser localitzat a uns 100 metres amb la col·laboració del servei de Circulació d’Encamp. El vehicle presentava danys al vèrtex davanter dret i la roda davantera dreta punxada. La taxa d’alcoholèmia del conductor era d’1,47.
Durant la mateixa matinada, la policia va detenir dues persones més per conduir sota els efectes de l’alcohol. Es tracta d’una turista de 44 anys, aturada a la frontera del riu Runer amb una taxa d’1,16, i d’un home de 38 anys, aturat en un control a Andorra la Vella amb un positiu de 0,97. A més, en els darrers dies, a Canillo, es va arrestar un home de 65 anys i no resident com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic, després d’identificar-se com a agent de seguretat privat amb un document falsificat.