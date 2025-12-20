L'ENTITAT PRESSIONA L'EXECUTIU AMB UN CONTUNDENT COMUNICAT
Els propietaris de pisos planten cara a la nova llei d’arrendaments
L’APBI assegura que les mesures previstes a l’esborrany de Govern per descongelar els lloguers prolonguen “un model intervencionista”
L’Associació de Propietaris de Béns Immobles d’Andorra (APBI) va emetre ahir un comunicat contundent amb què rebutja frontalment l’esborrany de la nova llei sobre arrendaments per al període 2027-2032. L’entitat considera que, malgrat la voluntat anunciada pel Govern de “descongelar” el mercat del lloguer, les mesures previstes no suposen cap liberalització real, sinó la prolongació d’un model intervencionista que, segons els propietaris, ha fracassat a l’hora de resoldre els problemes estructurals del sector.
El posicionament de l’APBI defensa que la proposta legislativa trasllada responsabilitats col·lectives als propietaris d’habitatges de lloguer. En aquest sentit, el comunicat alerta que les polítiques actuals “converteixen els propietaris en proveïdors forçosos de política social”, obligant-los a assumir costos, limitacions i riscos que haurien de ser compartits per tota la comunitat. Segons l’entitat, aquesta situació genera un greuge comparatiu respecte a la resta de ciutadans, que contribueixen via impostos i cotitzacions, mentre que els propietaris veuen afectat directament el seu patrimoni.
Contractes en vigor
L’associació afirma que la majoria de contractes de lloguer en vigor, prop del 80%, mantenen rendes mensuals situades entre els 500 i els 1.000 euros, molt per sota del que consideren que serien els valors de mercat. Denuncien que el debat públic s’està construint sobre dades de portals immobiliaris, que només reflecteixen una petita part del parc: habitatges nous, reformats o de rotació recent. Aquesta distorsió, asseguren, ha condicionat negativament el disseny de les polítiques públiques, que acaben afectant contractes preexistents ja fortament tensionats.
El document també adverteix sobre les conseqüències econòmiques i estructurals de la regulació actual. Segons els propietaris, els increments autoritzats són insuficients per compensar l’augment de les despeses vinculades a la conservació, els serveis professionals o les assegurances, i això genera una bretxa creixent entre els costos reals i els ingressos. Com a resultat, alerten d’un deteriorament progressiu del parc d’habitatges i de la pèrdua d’incentius per a la rehabilitació i la posada de nous pisos al mercat.
Una altra crítica central del text és la inseguretat jurídica que, segons l’associació, ha generat la modificació reiterada de la normativa. Aquest entorn, afirmen, “dificulta l’atracció de capital” i provoca que molts petits propietaris optin per retirar els immobles del mercat de lloguer o els destinin a altres usos més rendibles. Aquesta dinàmica, apunten, redueix l’oferta i tensiona encara més els preus, fet que consideren contradictori amb els objectius declarats pel Govern.
Els propietaris defensen que les polítiques públiques d’habitatge haurien de combinar la regulació amb incentius fiscals, financers i urbanístics que fomentin la rehabilitació i l’ampliació del parc. També reclamen que el suport a les persones vulnerables es canalitzi mitjançant ajudes directes, finançades col·lectivament, i no a través de la limitació de rendes als contractes privats.
Finalment, l’APBI demana explícitament la revisió a fons del projecte de llei i que se’n posposi l’aprovació. Consideren que l’actual proposta no resol el desequilibri existent i que cal un “model d’habitatge equilibrat, sostenible i funcional”, que tingui en compte la realitat del sector i garanteixi la corresponsabilitat de totes les parts implicades.
Claus
- L'APBI REBUTJA LA FUTURA LLEI D'ARRENDAMENTS. L’APBI rebutja la nova llei de lloguers, que considera intervencionista, desequilibrada i ineficaç per resoldre els problemes estructurals del mercat immobiliari.
- DENUNCIEN QUE SE'LS IMPOSA UNA CÀRREGA SOCIAL. Denuncien que se’ls imposa una càrrega social injusta, assumint costos i riscos que haurien de recaure en el conjunt de la societat amb polítiques públiques.
- RETIRADA PROGRESSIVA D'HABITATGES. Alerten que els límits de renda dificulten manteniments i inversions, fomentant la degradació del parc i la retirada progressiva d’habitatges del mercat de lloguer.
- POSPOSAR L'APROVACIÓ DE LA LEGISLACIÓ. Proposen posposar l’aprovació de la llei i impulsar un model que combini regulació amb incentius fiscals, ajudes directes i seguretat jurídica per als propietaris.