CIBERDELINQÜÈNCIA
Disminueixen les denúncies per frau en les targetes
Se n’han registrat 27 fins a inici de novembre i l’any passat van ser 57
La policia va informar ahir que s’estan registrant denúncies per ús fraudulent de targetes i dades bancàries, un fenomen que representa un volum important de casos cada any. La majoria dels fets es cometen des de fora del país, i en els darrers dies s’han registrat alguns casos més relacionats amb phishing que han facilitat als ciberdelinqüents l’accés a dades personals i bancàries dels afectats, sovint a través de missatges enganyosos o correus electrònics suplantant entitats conegudes.
Segons les xifres de la policia, fins a començament de novembre hi ha hagut 27 denúncies per ús fraudulent de targeta i 458 per ús fraudulent de dades bancàries, mentre que l’any 2024 les xifres van ser de 57 i 643, respectivament.
El cos policial recomana no perdre de vista la targeta quan s’utilitza en establiments, protegir el codi PIN als caixers automàtics, assegurar els sistemes de pagament del mòbil i verificar sempre la identitat de la persona que fa servir la targeta.
També s’aconsella fer compres en línia només a través de plataformes segures, activar notificacions del banc i, si es pot, utilitzar targetes virtuals per a pagaments a internet. La policia subratlla que la prevenció és la millor protecció i que davant de qualsevol dubte cal posar-se en contacte amb l’entitat bancària i el cos policial.