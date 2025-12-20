JUSTÍCIA
El Consell Superior destina 20.000 euros a ciberseguretat
L’empresa Altia Andorra serà l’encarregada de dur a terme els serveis d’avaluació i millora de la seguretat de la infraestructura tecnològica licitats pel Consell Superior de la Justícia (CSJ). Els treballs tindran un cost anual estimat de prop de 20.000 euros, que ja inclou l’IGI. Cal recordar que la justícia va implantar a començament d’aquest any l’èxpedient digital electrònic per tal d’aplicar la tecnologia en tot de processos que busquen agilitzar i facilitar els tràmits.