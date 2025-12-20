Ciberseguretat
Augmenten les estafes i fraus digitals amb l’arribada de Nadal
L’augment de l’activitat comercial de finals d’any incrementa els riscos d'atacs cibernètics
L’arribada del Nadal implica l'augment de l’activitat comercial i, paral·lelament, també els riscos associats als fraus digitals. Les setmanes prèvies a les festes, caracteritzades per les compres d’última hora, la recerca intensiva d’ofertes i l’expectació per la recepció de paquets, es converteixen en un moment idoni perquè els ciberdelinqüents despleguin els seus paranys. En particular, Andorra Telecom alerta sobre un increment dels intents de 'phishing' i 'smishing', una preocupació que comparteix Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra (ANC-AD), la qual ha reportat un increment al llarg de l'any d'atacs digitals.
Els ciberdelinqüents envien correus electrònics o SMS que simulen procedir d’empreses de transport, bancs o plataformes de comerç electrònic, advertint d’un paquet retingut, un pagament pendent o un bloqueig temporal del compte. L’objectiu és que les víctimes cliquin en un enllaç fraudulent i facilitin dades personals o bancàries.
Un altre fenomen en augment són les botigues fantasmes. Aquestes webs o anuncis a xarxes socials ofereixen productes molt sol·licitats, com consoles, mòbils o joguines, a preus excepcionalment baixos. Sovint es tracta de portals creats al moment, sense cap garantia legal, que generen una falsa sensació d’urgència i permeten efectuar el pagament sense que el producte arribi mai al consumidor.
Les estafes amb targetes regal també registren un creixement significatiu. Les víctimes reben correus d’un suposat familiar, company o superior demanant la compra urgent de targetes i l’enviament dels codis, sovint amb l’argument que és una sorpresa. Cap empresa ni organització oficial sol·licita aquest tipus d’acció, però la pressió emocional i el to d’urgència fan que moltes persones hi cauen.
Andorra Telecom recomana mantenir una actitud vigilant davant de qualsevol comunicació inesperada i desconfiar de correus, SMS o trucades sospitoses. Comprar només en webs conegudes, escriure directament l’adreça al navegador, utilitzar pagaments segurs, revisar regularment els moviments bancaris i activar alertes en cas de noves transaccions són mesures essencials. També és important aplicar l’autenticació en dos passos i mantenir dispositius i aplicacions actualitzats a la darrera versió per garantir la seguretat durant la campanya de Nadal.