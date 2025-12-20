DIVULGACIÓ
Aprovat el programa estadístic que s’haurà de complir el 2026
El Consell Andorrà d’Estadística va aprovar ahir el programa que s’haurà de seguir l’any que ve i que conté 217 activitats. En concret, s’inclouran les activitats estadístiques sobre recerca i innovació universitària, transport aeri, ús del transport públic, mobilitat sostenible, estadístiques de finances públiques, monetàries i financeres, i també dades referents al Raonador del Ciutadà i sobre les demandes d’informació estadística oficial. El programa se sotmetrà a l’aprovació del Govern una vegada publicada al BOPA la nova Llei del pla d’Estadística 2026-2029, aprovada en la sessió del Consell General de l’11 de desembre passat, segons va especificar l’executiu. El consell està presidit per la ministra Conxita Marsol i també en formen part representants dels comuns, de les parapúbliques, de la CEA, de la Cambra, dels sindicats i també de l’Agència de Protecció de Dades i d’Andorra Recerca+Innovació.