Agents andorrans es formen en investigació d’accidents amb la guàrdia civil
Tres membres de la unitat de seguretat viària de la policia –un sergent major, un agent major i un agent– han completat un curs de cinc setmanes a l’escola de trànsit de la guàrdia civil a Mèrida, a Extremadura, dedicat a les tècniques d’investigació d’accidents de circulació.
Durant la formació, combinant classes teòriques i pràctiques, els policies van aprofundir en reconstrucció d’accidents, càlculs de velocitat, empremtes de frenada i dinàmiques dels vehicles, i van compartir experiències amb prop de cinquanta agents de diversos països. L’acte de lliurament de diplomes va comptar amb la presència de directius tant de la policia i com de la guàrdia civil espanyola.