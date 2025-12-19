POLÍTICA
El PS i Concòrdia volen equiparar abans els permisos de naixement
El Partit Socialdemòcrata i Concòrdia van presentar esmenes al projecte de llei per a la igualtat en l’àmbit laboral amb l’objectiu d’accelerar l’equiparació dels permisos de naixement entre mares i pares. El PS va plantejar avançar la igualtat total dels permisos a l’any 2027, en lloc del 2033 previst pel Govern, mentre que Concòrdia va proposar un calendari progressiu que permetria assolir vint setmanes de permís per al segon progenitor el 2028.
Els partits van reclamar un canvi de denominació i de llenguatge de la llei per posar l’accent en la corresponsabilitat i en el valor del treball de cures. Les esmenes també van incloure mesures per garantir la igualtat en casos d’adopció, acolliment i famílies monoparentals, així com per reforçar la seguretat jurídica del sistema.
Ambdós grups van considerar que la distribució desigual de les responsabilitats familiars continua sent un factor discriminatori per a les dones i van reclamar una reforma ambiciosa.