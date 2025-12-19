SUCCESSOS
La policia segueix el rastre d’una falsa empresa que clona targetes bancàries
Són diverses les víctimes que s’han trobat càrrecs de compres que no han realitzat
Diverses persones, turistes i residents, han patit aquests dies la clonació de les targetes bancàries –de crèdit o de dèbit– i han hagut de lamentar el pagament de diverses quantitats en compres. En el cas d’un visitant espanyol, va adonar-se que tenia clonada la targeta Platinum, per la qual cosa no va poder fer la gestió que tenia prevista a Andorra i va haver de tornar ràpidament a la seva ciutat per solucionar aquest entrebanc. No han estat només persones foranes –el Diari té constància de quatre casos– i l’activitat dels delinqüents també ha afectat residents del país. És el cas d’una dona que se’n va adonar en veure que s’havia efectuat un pagament de 600 euros. Després de fer la denúncia a la policia, va reclamar a l’assegurança del banc: les compres per internet no estan cobertes, assegura que li van dir.
Una de les hipòtesis obertes és que pot estar ubicada en un ‘coworking’
La policia sospita que probablement es tracta d’alguna empresa d’inversió estrangera que s’ha colat amb intencions més obscures i que fa servir una tecnologia molt avançada per a la clonació. Se suposa que hi ha més d’una TPV de comerços que serveix per duplicar les targetes que després es faran servir per a compres, abans que el titular s’adoni dels diners que han estat retirats del seu compte bancari i procedeixi a bloquejar o cancel·lar la targeta.
Per això, una de les hipòtesis obertes és que podria estar ubicada en un coworking, amb una activitat al registre de societats falsa, i amb el mínim de despeses per al seu funcionament. Tanmateix, no es descarta del tot que la clonació es faci a Espanya, però el fet que hi hagi persones residents afectades deixa aquest supòsit amb molt poques possibilitats.
La clonació consisteix a copiar la informació de la targeta i col·locar-la en un altre plàstic per fer compres, pagaments o retirar efectiu. Lògicament, la sospita de clonació és per càrrecs que el titular no ha fet.