ASSOCIACIÓ AMB LA UE
El pacte d’Estat avala el reglament del referèndum
El pacte d’Estat per l’acord d’associació amb la UE va donar ahir llum verd al reglament que regularà els referèndums consultius, en desenvolupament de la Llei 44/2022. El text té com a objectiu aportar seguretat jurídica i claredat a l’organització d’aquestes consultes polítiques. Està previst que el Govern l’aprovi durant el primer trimestre del 2026.
es vol aportar seguretat jurídica i claredat
El projecte recull els procediments ja emprats en processos electorals nacionals i parroquials, i fixa els principis del sufragi, les modalitats de vot i la definició de la data i la pregunta, que haurà de ser acordada entre el Govern i el Consell General. També estableix el paper dels partits polítics i plataformes ciutadanes, així com les normes sobre finançament i fiscalització de la campanya.