ASSOCIACIÓ AMB LA UE

El pacte d’Estat avala el reglament del referèndum

Reunió del pacte d’Estat per la UE, ahir.

Reunió del pacte d’Estat per la UE, ahir.SFG

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

El pacte d’Estat per l’acord d’associació amb la UE va donar ahir llum verd al reglament que regularà els referèndums consultius, en desenvolupament de la Llei 44/2022. El text té com a objectiu aportar seguretat jurídica i claredat a l’organització d’aquestes consultes polítiques. Està previst que el Govern l’aprovi durant el primer trimestre del 2026.

Etiquetes:

es vol aportar seguretat jurídica i claredat

El projecte recull els procediments ja emprats en processos electorals nacionals i parroquials, i fixa els principis del sufragi, les modalitats de vot i la definició de la data i la pregunta, que haurà de ser acordada entre el Govern i el Consell General. També estableix el paper dels partits polítics i plataformes ciutadanes, així com les normes sobre finançament i fiscalització de la campanya.

tracking