Entry/Exit
Immigració ha retirat 11 permisos de residència i treball a falsos fronterers
Govern ha obert 54 expedients i ha realitzat 1.452 controls
La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha explicat que el Servei d'Immigració ha retirat 11 autoritzacions de residència i treball des de la intensificació de les inspeccions per detectar casos de treballadors que disposen del que, en realitat, desenvolupen l’activitat laboral fora del Principat, principalment a la Seu d’Urgell i a municipis propers. En aquest marc, s’han dut a terme 1.452 controls i consten 54 expedients oberts.
Ester Molné ha remarcat que aquestes actuacions responen a la voluntat de corregir irregularitats vinculades al creixement demogràfic i econòmic del país, que també té un impacte directe a les comarques veïnes, especialment a l’Alt Urgell.
Molné ha abordat aquesta qüestió durant una compareixença conjunta amb la secretària d’Estat d’Afers Europeus, Imma Tor, centrada en el futur sistema europeu de control d’entrades i sortides a l’espai Schengen (Entry/Exit System). Totes dues han subratllat que les relacions institucionals amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i amb la Generalitat de Catalunya són fluides i basades en el bon veïnatge.