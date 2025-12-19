Seguretat viària
Formació de tres policies en reconstrucció d'accidents amb la guàrdia civil
El curs ha durat cinc setmanes
La policia s'ha format en reconstrucció d'accidents amb la guàrdia civil. Tres efectius de la Unitat de Seguretat Viària –un sergent major, un agent major i un agent– han completat recentment una formació avançada a l’Escola de Trànsit de la Guàrdia Civil, a Mèrida (Extremadura). Aquest curs, amb una durada de cinc setmanes, ha reunit policies de diferents països per aprofundir en tècniques de reconstrucció d’accidents, des de càlculs de velocitat i empremtes de frenada fins a simulacions virtuals i anàlisi de dinàmiques dels vehicles.
L’objectiu de la formació és millorar la capacitat tècnica dels cossos policials en l’abordatge de sinistres viaris i promoure l’intercanvi d’experiències entre professionals internacionals. L’acte de lliurament de diplomes ha comptat amb la presència de representants de la policia i de l’Ambaixada d’Espanya.