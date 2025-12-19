REPORTATGE
Entrevista pre “sí, vull”
DA vol introduir entrevistes separades als futurs cònjuges per verificar la validesa del matrimoni civil.
El Registre Civil es reserva el dret d’entrevistar separadament els futurs cònjuges per assegurar-se que el matrimoni és vàlid. Així ho proposa una esmena del grup demòcrata a la nova Llei del Registre Civil, que preveu que el registrador pugui convocar els contraents a una trobada reservada –i individual– abans de donar llum verda a l’enllaç.
L’objectiu no és cap altre que verificar que es compleixen els requisits legals i que no hi ha enganys, coaccions o interessos ocults. Una mena de check previ que, segons l’esmena, podrà esdevenir obligatori en determinats supòsits que es fixaran per reglament. Es tractaria, per exemple, de casos amb incoherències documentals, denúncies prèvies o indicis de risc.
Entrevistes per garantir matrimonis lliures, vàlids i sense frau
El text afegeix així un grau més de control al procés previ a la celebració del matrimoni civil, pensat per detectar possibles unions fraudulentes o situacions de vulnerabilitat, com ara casaments forçats, per conveniència o per regularitzar situacions de residència.
Des de Demòcrates es defensa que la mesura no suposa cap ingerència en la vida privada, sinó una eina de protecció i garantia. Per la seva banda, altres grups han remarcat la necessitat que el futur reglament sigui clar, garantista i no obri la porta a discrecionalitats.
Sigui com sigui, si la proposta tira endavant, casar-se a Andorra podria implicar passar una entrevista com si fos una entrevista de feina... però per a la vida en parella. I qui sap: potser algunes parelles sortiran més convençudes –o no– després del cara a cara legal.