Successos
Detingut un conductor amb una taxa d'1,47 després de provocar un accident a Encamp
El sinistre va deixar una vianant ferida i l'home va marxar del lloc dels fets
Un conductor de 27 anys va ser detingut ahir a la nit amb una taxa d'alcoholèmia 1,47 després de tenir un accident i marxar del lloc del sinistre. Els fets van passar a la General 2 a Encamp, al punt quilomètric 2,500, quan l'home, que circulava en sentit descendent i fent ziga-zagues, segons alguns testimonis, va xocar contra diverses pilones de protecció situades al marge dret de la carretera. Una d'aquestes pilones va sortir projectada contra una noia que caminava per la vorera i que va haver de ser traslladada a l'hospital, segons informa la policia, apuntant que, inicialment, el conductor va continuar circulant sense aturar-se al lloc de l'accident, fins que, cent metres després, se'l va poder aturar amb la col·laboració del servei de circulació d'Encamp. El vehicle tenia la roda davantera dreta punxada i danys al vèrtex davanter dret del vehicle.
Controlada amb 1,16 d'alcoholèmia a la frontera del riu Runer
La policia ha detingut una turista de 44 anys controlada a la frontera del riu Runer amb una taxa d'1,16 aquesta matinada. Els agents també han controlat un home de 38 anys amb un positiu de 0,97 a Andorra la Vella.
Arrestat per falsa identificació
Un home no resident de 65 anys va ser arrestat els darrers dies per haver-se identificat com a agent de seguretat privat amb un document falsificat. Està acusat com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic.