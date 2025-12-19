Estadística
Desacceleració del poder adquisitiu tot i el creixement
El PIB per càpita se situa en 42.900 euros anuals, mentre que el poder adquisitiu real només avança fins als 34.471 euros l’any
L’economia del Principat va registrar un increment notable del producte interior brut (PIB) en termes nominals durant l’any 2024, però l’evolució del PIB real per càpita mostra un avanç molt més contingut del que suggereixen les xifres globals. Segons l’estimació semidefinitiva publicada pel departament d’Estadística, el PIB nominal va augmentar un 6,7% respecte al 2023, fins a situar-se en els 3.736,4 milions d’euros.
El PIB real per càpita només va experimentar un creixement de l’1,5%
Aquest creixement, però, s’ha de matisar quan s’analitza en termes reals. Descomptant l’efecte dels preus, el PIB en euros constants va passar de 2.891,0 milions el 2023 a 3.002,3 milions el 2024, amb una variació positiva del 3,8%. La diferència entre ambdós indicadors reflecteix l’impacte de la inflació sobre el valor de les diferents activitats econòmiques.
La divergència és encara més evident quan es tenen en compte les dades per habitant. El PIB nominal per càpita va créixer un 4,3% el 2024, fins als 42.900 euros, mentre que el PIB real per càpita, un indicador més proper al guany real de cada persona, només va augmentar un 1,5%, situant-se en 34.471 euros. Aquesta diferència posa de manifest que el creixement econòmic agregat no es tradueix de manera proporcional directa en una millora del poder adquisitiu individual.
Dades del 2025
L’economia va créixer un 3,1% en termes reals durant el tercer trimestre del 2025 respecte a l’any anterior. L’augment del PIB, impulsat sobretot pel sector serveis i la construcció, situa el país per sobre del creixement registrat a França, la UE i Espanya.