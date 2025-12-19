Curiositats
Un cotxe de la policia de Nova York a Andorra
El vehicle estava carregat a un camió grua a Sant Julià
Sorpresos es van quedar els clients d'una benzinera de Sant Julià ahir a la tarda per la càrrega que portava un camió grua: un cotxe de la policia de Nova York. El turisme estava rotulat amb tots els símbols que identifiquen el cos de seguretat de la ciutat nord-americana i transporta Andorra a un escenari de pel·lícula, on tantes vegades s'han vist aquests turismes d'estètica tan particular perseguint delinqüents.
