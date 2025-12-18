Salut
Salut presenta l’estratègia contra el suïcidi a les associacions de salut mental
El pla 2025-2030 incorpora aportacions d’entitats i posa el focus en la prevenció, la detecció precoç i l’atenció a les persones en risc
El ministeri de Salut ha presentat aquest matí a les entitats de salut mental l’estratègia nacional de prevenció i lluita contra el suïcidi 2025-2030, durant una nova sessió del grup de treball de joves i adolescents en risc. El document definitiu recull el 70% de les aportacions fetes per associacions i professionals del país, mentre que el 30% restant es tindrà en compte durant la fase d’execució. L’estratègia es basa en tres línies d’acció prioritàries —promoció de la salut mental, prevenció i detecció precoç, i intervenció i postvenció—, amb quatre eixos transversals comuns: formació, coordinació, innovació i avaluació. També s’hi inclouen accions com la creació de registres, campanyes de sensibilització, eines de cribratge i protocols específics segons col·lectius.
L’artista Effy, en acabar la trobada, ha fet entrega a la ministra de Salut, Helena Mas, i a la secretària d’Estat, Cristina Pérez, d’una obra col·lectiva impulsada per l’Associació en Defensa del Jovent en Risc d’Andorra (ADJRA). El quadre, inspirat en l’obra d’Yves Klein, es va crear en una activitat amb motiu del Dia mundial de la salut mental i recull les inseguretats i emocions de diversos joves participants.