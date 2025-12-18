CONSELL DE MINISTRES
Reguitzell d’adjudicacions: 5,8 milions per a obra pública
El consell de ministres va validar sis adjudicacions d’obres per un import aproximat de 5,8 milions d’euros que lidera la del darrer tram del vial de la Massana que quedava per assignar: són els sectors 1 i 2 del tram 5, un recorregut de 240 metres des de la rotonda que enllaça amb la carretera general 3 i el pont de bombers. Els treballs els executaran Progec i Pidasa per 3,8 milions, amb l’objectiu que la desviació sigui operativa el 2027. El ministre portaveu va remarcar que el nou vial ha de reduir el trànsit pel centre de la Massana en un 72% i, en conseqüència, també les emissions de CO2 (en un 45%). Però el Govern també va donar curs a les obres de millora de l’edifici administratiu de la gossera (la inversió és de 122.083 euros); a un nou tram de la xarxa d’infraestructures verdes amb l’arranjament del camí entre els pobles canillencs de Meritxell i Prats (249.775 euros); al nou edifici per al centre de recuperació de fauna que s’aixecarà en un terreny a prop del pont de Molleres de Canillo (el cost s’apropa al milió d’euros); a un mur de sosteniment a la general 4 entre Xixerella i Pal (el pressupost és de 247.000 euros); i, finalment, a les obres de conservació i il·luminació de l’església ordinenca de Sant Martí de la Cortinada (la inversió és de 372.421 euros).
El darrer tram del vial massanenc s’endú 3,8 milions