TRIBUNALS
Recurs al Superior de l’acusat d’una agressió sexual en una discoteca
El Superior va acollir ahir la vista oral d’un cas d’agressió sexual ocorregut en una discoteca, on un home va ser condemnat en primera instància per tocar el pit d’una dona el 2024. L’acusació demanava 12 mesos de presó condicional, amb una suspensió de pena de quatre anys, mentre que la defensa va presentar un recurs argumentant que les imatges no permetien veure els fets de manera clara i demana l’absolució. Segons l’advocat de la defensa, “les proves audiovisuals no mostren de manera nítida el que va passar, per la qual cosa demanem que es revisi la decisió”. La sentència del recurs presentat per la defensa està previst que es comuniqui al gener.