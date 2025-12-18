LA BATLLIA L'INVESTIGAVA PEL PRIMER ATAC
La policia deté al Pas de la Casa un home acusat de dues violacions
Un home de 42 anys va ser detingut dilluns al Pas de la Casa per una violació comesa el juny del 2023, després que una investigació policial hagi permès relacionar-lo amb fets anteriors. Segons va informar la policia, l’arrest es va practicar per ordre judicial pels delictes contra la llibertat sexual, per una agressió sexual constitutiva de violació, i també per un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit de la violència de gènere.
El detingut ja havia estat arrestat l’octubre del 2023 arran d’una denúncia per una agressió sexual a una noia menor d’edat. En aquell moment, durant l’escorcoll del seu domicili, els agents van localitzar diversos elements vinculats al tràfic i al consum de drogues. L’home va ser processat com a presumpte autor d’aquests fets, mentre la causa quedava en mans judicials i la investigació continuava oberta.
Les diligències posteriors han permès a la policia atribuir-li també una altra violació comesa mesos abans, el juny del 2023, al Pas de la Casa. En aquest cas, la víctima va ser una dona amb qui l’home mantenia una relació sentimental i que, segons la investigació, hauria estat agredida sexualment en el moment que va decidir posar fi a la relació.
Arran d’aquests fets, la Batllia va dictar una nova ordre de detenció, que es va executar dilluns al migdia. L’home va ser traslladat a dependències policials i ha quedat a disposició judicial. El cos d’ordre destaca que la resolució del cas és fruit del treball d’investigació continuada i de l’anàlisi dels indicis recollits durant els darrers mesos. El cas continua sota secret parcial mentre es determinen les responsabilitats penals corresponents.
ARRESTAT PER PEGAR LA PARELLA I INTENTAR-HO AMB LA POLICIA
D’altra banda, la policia ha detingut els darrers dies quatre persones per conduir sota els efectes de l’alcohol. Tots ells són homes d’entre 26 i 45 anys que van donar positius d’alcoholèmia compresos entre 0,93 i 1,01 grams per litre de sang.