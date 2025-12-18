Meteo

Perill d'allaus 2 al nord del país

Les capes febles a la part inferior del mantell de neu representen la principal font de perill

Risc d'allau 2 al nord del país.

Andorra la Vella

El servei de meteorologia alerta del risc moderat d'allaus (2 sobre 5) a la zona nord del país, concretament a les zones de Sorteny, Madriu-Perafita-Claror i el Comapedrosa, després de les precipitacions i el vent dels darrers dies. El servei informa que els indrets inestables es concentren "als vessants inclinats orientats a nord-est, est i sud-est".

Les capes febles a la part inferior del mantell de neu representen la principal font de perill. "Les allaus poden ser desencadenades fins i tot al pas d'un sol muntanyenc i assolir mida mitjana", apunta el servei meteorològic. El gruix de neu és superior als 60 centímetres per sobre de la cota 2.500 al nord del país, informa el servei meteorològic.

