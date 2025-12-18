CEA
La patronal accepta i comparteix no tornar al règim migratori anterior
L’endarreriment de l’Entry/Exit fins al mes d’abril no implicarà tornar al règim d’immigració anterior, un fet que des de la CEA entenen i comparteixen perfectament, tal com van expressar el president de la patronal, Gerard Cadena, i el director gerent, Iago Andreu, en declaracions al Diari. “Les restriccions són les que hi haurà l’any que ve i durant tots els anys vinents”, va explicar Andreu, que va afegir que a Andorra ja s’ha entès que no es pot contractar persones que es trobin en situació irregular a l’espai Schengen, una realitat ja acceptada per empresaris i administració.
Andreu va destacar també que “si no haguéssim començat a aplicar aquestes mesures amb antelació, probablement no estaríem parlant d’un Entry/Exit que, en lloc d’entrar en vigor al febrer, ho farà finalment el mes d’abril”. Segons el director gerent de la CEA, els canvis implementats permeten evitar altres problemes inesperats, com la possible aparició de controls sistemàtics a la frontera en plena temporada d’hivern.
Cadena, per la seva banda, va afirmar que “treballem en la contractació en origen perquè la temporada estigui afectada el mínim possible”.