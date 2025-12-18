Educació
Minoves presenta l’estratègia d’internacionalització de la Universitat d’Andorra a París
El rector ha participat per primera vegada a una trobada del Consell de Relacions Internacionals i Europees (CORIE) de France Universités
El rector de la Universitat d’Andorra (UdA), Juli Minoves, ha participat avui per primera vegada a una trobada del Consell de Relacions Internacionals i Europees (CORIE) de France Universités, celebrada a París. La invitació ha estat cursada per la mateixa conferència de rectores i rectors de les universitats franceses, fet que consolida un pas important en l’estratègia d’internacionalització de la universitat andorrana. En la seva intervenció, Minoves ha exposat les línies mestres d’aquesta estratègia, així com els projectes de cooperació transfronterera de l’UdA dins l’àmbit pirinenc, compartint taula amb la rectora de la Universitat de Lorena, Hélène Boulanger.
Minoves ha mantingut trobades bilaterals amb representants d’universitats com les de Montpeller, Perpinyà, Tolosa o l’Institut Nacional Politècnic de Tolosa, reforçant així la presència i els vincles de l’UdA dins el sistema universitari francès. La reunió del CORIE ha estat també una sessió de treball per definir el paper de les universitats en els diferents àmbits territorials i preparar les propostes que es presentaran amb vista a les eleccions municipals franceses del març del 2026. France Universités representa més de 100 institucions públiques d’ensenyament superior i recerca, amb més de dos milions d’estudiants i una gran capacitat d’influència en la política universitària europea.