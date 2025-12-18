Temporada d'hivern
Les estacions preveuen obrir més de 240 quilòmetres de pistes durant el Nadal
L'arribada d'un nou front fred a partir de dissabte aportarà nevades els pròxims dies
Les estacions preveuen obrir més de 240 quilòmetres de pistes durant les festes de Nadal, uns 40 quilòmetres més que l'any passat per aquestes dates. Així ho han fet públic a través d'un comunicat on s'informa que "les estacions d'Andorra preveuen un dels millors Nadals dels últims anys gràcies a les últimes nevades i les previstes per als propers dies". Per aquest cap de setmana es preveu comptar amb pràcticament 200 quilòmetres esquiables entre els tres dominis, dels quals 125 seran a Grandvalira, mentre que a Pal Arinsal hi haurà el 70% de les pistes obertes i a Ordino Arcalís el 90%. Els remuntadors estaran tots actius.
Les estacions, a més, preparen una àmplia proposta d'activitats per les festes nadalenques, com les baixades de torxes i llumetes; l'arribada del Pare Noel i els Reis Mags; sopars envoltats de neu o l'après-ski amb DJ internacionals, que tindrà una festa de Cap d'Any a L'Abarset.