Temporada d'hivern

Les estacions preveuen obrir més de 240 quilòmetres de pistes durant el Nadal

L'arribada d'un nou front fred a partir de dissabte aportarà nevades els pròxims dies

Pistes a Grandvalira.

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Les estacions preveuen obrir més de 240 quilòmetres de pistes durant les festes de Nadal, uns 40 quilòmetres més que l'any passat per aquestes dates. Així ho han fet públic a través d'un comunicat on s'informa que "les estacions d'Andorra preveuen un dels millors Nadals dels últims anys gràcies a les últimes nevades i les previstes per als propers dies". Per aquest cap de setmana es preveu comptar amb pràcticament 200 quilòmetres esquiables entre els tres dominis, dels quals 125 seran a Grandvalira, mentre que a Pal Arinsal hi haurà el 70% de les pistes obertes i a Ordino Arcalís el 90%. Els remuntadors estaran tots actius. 

Les estacions, a més, preparen una àmplia proposta d'activitats per les festes nadalenques, com les baixades de torxes i llumetes; l'arribada del Pare Noel i els Reis Mags; sopars envoltats de neu o l'après-ski amb DJ internacionals, que tindrà una festa de Cap d'Any a L'Abarset.

