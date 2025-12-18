ELS ESTABLIMENTS TENEN UN 58% DE LLITS CONFIRMATS
L’ocupació al desembre serà similar a la de l’any passat
La pròrroga de l’Entry/Exit no altera les contractacions ni les reserves hoteleres, però deixa seqüeles en la qualitat del servei
Els hotels encaren la segona meitat del mes de desembre amb previsions d’ocupació positives i molt similars a les de l’any passat. Segons va explicar el president de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), Jordi París, superat l’ecuador del mes, els establiments ja tenen reservat un 58% de les places, molt a prop del 60% amb què es va tancar el mes de desembre del 2024. “Encara queda la meitat del mes, però amb facilitat s’espera arribar a la xifra de l’any passat”, va afirmar.
La marxa de reserves és millor que l’any passat, que ja van ser elevades
París va assenyalar que el ritme de reserves s’havia avançat respecte a la temporada passada, afavorit per l’inici del mes amb neu i pel bon comportament del pont. “No tan sols el pont ha anat bé, sinó que tota la marxa de les reserves està sent millor que l’any passat”, va indicar, tot afegint que a partir de Nadal molts hotels ja preveien ocupacions molt elevades, tot i que encara quedaven places disponibles per omplir.
Pel que fa a la pròrroga fins a l’abril de l’aplicació de l’Entry/Exit, el president de la UHA va assegurar que la mesura no va tenir cap afectació ni en la contractació de personal ni en les reserves. París va recordar que el sector ja havia patit l’impacte mesos enrere, quan es va anunciar que Espanya avançaria els controls fronterers a partir del 2 de febrer. “Aquí és on hem tingut el problema, perquè hem hagut de deixar de contractar persones que ja coneixien el país i el seu lloc de treball”, va explicar. Segons va detallar, aquesta situació va provocar la pèrdua d’entre un 20% i un 40% dels temporers habituals, un fet que, a parer seu, podia tenir conseqüències en la qualitat del servei durant aquesta temporada.