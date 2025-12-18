Estadística
L’economia andorrana creix un 3,1% en termes reals el tercer trimestre del 2025
Més del 80% del PIB d'Andorra són el sector dels serveis, que en aquest tercer trimestre s'ha incrementat en un 3,5%
L’economia andorrana ha registrat un creixement real del 3,1% en el tercer trimestre del 2025 en comparació amb el mateix període de l’any anterior, segons les dades de la Comptabilitat Nacional Trimestral publicades pel departament d’Estadística. Aquesta evolució consolida una tendència de creixement cada cop més estable, després de la forta recuperació dels darrers exercicis.
En termes intertrimestrals, el Producte Interior Brut (PIB) ha augmentat un 0,7% respecte al segon trimestre del 2025, mentre que la variació del PIB nominal ha estat del 5,6%. Pel que fa al valor afegit brut (VAB) no financer, la taxa de variació real interanual s’ha situat en un 4,4%, reflectint el bon comportament de la major part dels sectors productius del país.
L’evolució positiva del PIB es veu especialment impulsada pel sector serveis, que representa més del 80% del PIB andorrà i que en aquest tercer trimestre ha experimentat un creixement real del 4,5%. Dins dels serveis, destaquen especialment les activitats financeres, immobiliàries, professionals i tècniques, amb un augment del 7,7%, així com les administracions públiques, educació, sanitat i serveis socials, que han crescut un 4,3%. En canvi, el subsector de comerç, hostaleria, transport, informació i comunicacions ha mostrat una evolució més moderada, amb un increment del 0,2%.
El sector de la construcció manté una dinàmica clarament positiva, amb un creixement real del 8,0% interanual, mentre que l’agricultura també registra una evolució favorable, amb un augment del 3,0%. L’únic sector que presenta una variació negativa és la indústria, que decreix un 1,6% en termes reals durant aquest període.
En comparació amb les economies de l’entorn, Andorra presenta una evolució més favorable. El creixement del PIB andorrà del tercer trimestre del 2025 se situa per sobre del de França, que ha crescut un 09,%, de la Unió Europea, que ho ha fet un 1.6% i també de l’economia espanyola, 2,8%, segons les dades recollides en la nota estadística
El departament d’Estadística recorda que aquestes dades corresponen a una estimació trimestral, elaborada seguint els criteris metodològics d’Eurostat, i que inclouen revisions dels trimestres anteriors.
EL PIB per càpita en paritat de poder adquisitiu creix un 9%
El PIB per càpita en termes de poder adquisitiu és un indicador que compara el valor de les monedes entre els països i en aquest cas, el PIB PPS d'Andorra se situa en els 4.081,4 d'euros, augmentant un 9% respecte al 2023, segons l'estimació definitiva publicada avui per estadística. A més, la comparativa internacional mostra que el Principat es manté entre les economies amb PIB per càpita més elevat del món, per sobre de la mitjana de la Unió Europea i del conjunt de l'OCDE. Supera també països com França, Espanya, Itàlia o el Regne Unit.