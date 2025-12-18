CONSEL DE MINISTRES
L’ajut al lloguer es limita als que hi destinin més del 30% del salari
El Govern incorpora aquest requisit i el d’acreditar que cap membre de la unitat familiar té una propietat a la convocatòria del 2026
El Govern modifica les condicions d’atorgament d’un ajut al pagament del lloguer imposant dues restriccions més: caldrà acreditar que es destina més del 30% dels ingressos de la unitat familiar a sufragar l’arrendament i que cap membre de la unitat de convivència té una propietat al país. En paral·lel, es modula un dels requisits actuals per protegir víctimes de violència de gènere o infants en situació vulnerable: si existeix una mesura judicial que avali que les persones afectades han de viure en aquell habitatge quedaran exemptes del requisit d’haver de ser titulars del contracte.
Les modificacions afecten la convocatòria del 2026, que requereix formalitzar una nova sol·licitud i que no té un termini d’acabament. No obstant això, i com ja es va fer aquest any, les demandes entrades entre l’1 de gener i el 31 de març i que compleixin els requisits per rebre la prestació la percebran des de l’1 de gener. El ministre portaveu, Guillem Casal, va detallar els canvis en la roda de premsa posterior del consell de ministres, i sobre la incorporació del barem del que es paga de renda de lloguer respecte als ingressos de la llar, va justificar que es fa per coherència, ja que s’alinea a les condicions d’accés a un habitatge del parc públic. Es calcula que la nova restricció impedirà rebre la prestació a aproximadament el 10% dels beneficiaris actuals, però Casal va remarcar que hi ha la possibilitat “d’activar ajuts ocasionals” si hi ha una afectació severa al nucli familiar. Entre el gener i el novembre d’aquest any s’han validat 1.838 ajuts per un import de 4,38 milions d’euros. També s’afina en la qüestió del patrimoni; ara mateix només el titular del contracte d’arrendament havia d’acreditar que no tenia un immoble en propietat i ara aquesta condició s’amplia a tots els membres de la unitat familiar que convisquin. La nova convocatòria també actualitza el topall d’ingressos màxims per poder-se beneficiar de l’ajut que, de manera genèrica, és d’1,2 vegades el salari mínim modulat segons els ocupants de la llar. Casal va recordar que la sol·licitud es pot formalitzar a través de la seu electrònica del Govern, però que, en cas de dificultats, es pot acudir al servei de Tràmits amb cita prèvia.
Beques
El consell de ministres també va validar l’atorgament d’una primera partida d’1,6 milions d’euros per a beques d’aquest curs escolar que beneficien 1.251 estudiants.