Creixement econòmic
El PIB nominal d'Andorra incrementa un 6,7% el 2024
El PIB real també ha experimentat un creixement del 3,8%, fins a situar-se en 3.002,3 milions d'euros.
El Producte Interior Brut (PIB) nominal, ha assolit els 3.736,4 milions d’euros l’any 2024, segons l’estimació semi-definitiva publicada pel departament d’Estadística. Aquesta xifra representa un increment del 6,7% respecte als 3.500,6 milions d’euros registrats el 2023, confirmant la continuïtat del creixement de l’activitat econòmica al Principat. Pel que fa al PIB real, ha experimentat un increment del 3,8%, fins a situar-se en 3.002,3 milions d'euros.
L’evolució del PIB nominal reflecteix l’augment del valor total dels béns i serveis produïts al país a preus de mercat, incorporant tant el creixement real de l’economia com l’efecte de l’evolució dels preus. En perspectiva històrica, el PIB a preus corrents consolida la recuperació iniciada després de la pandèmia, amb una progressió sostinguda des dels 2.531,1 milions d’euros del 2020 fins a superar els 3.700 milions quatre anys més tard.
En relació amb la població, el PIB nominal per càpita, calculat a partir de la població estimada, se situa en 42.899 euros el 2024, millorant els 41.133 euros de l’any anterior. Aquesta evolució posa de manifest un increment del valor mitjà de la producció per habitant, en un context de creixement demogràfic continuat al país
El Departament d’Estadística assenyala que aquestes dades formen part d’una estimació semi-definitiva, elaborada d’acord amb el programa estadístic vigent, i que les xifres podran ser revisades amb la publicació de les dades definitives.