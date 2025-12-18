OPOSICIÓ
Escalé titlla d’insòlit el ‘no’ de Govern a totes les seves proposicions de llei
Les llistes unipersonals són la desena proposta que DA tomba abans d’arribar al Consell
Ja en van deu. Després de la negativa de Xavier Espot a la proposta de llistes unipersonals de Concòrdia, ja són una desena les proposicions que el grup ha presentat aquesta legislatura i que ni tan sols han arribat a la seu parlamentària.
El líder de Concòrdia, Cerni Escalé, va lamentar aquesta situació a la sortida de la recepció de Nadal del Copríncep. “No és una excepció. A nosaltres el que ens agradaria és que, com a mínim, poguéssim discutir les qüestions que plantegem a les comissions legislatives”, va explicar Escalé, tot recordant que el criteri negatiu del Govern talla de soca-rel el procés abans que pugui prosperar.
“Ens agradaria que poguéssim discutir les qüestions a les comissions legislatives”
Escalé va remarcar que aquesta negativa sistemàtica és un fet “insòlit” i que, a nivell comparat, el fet que la totalitat de les proposicions de llei que hem presentat com a grup hagin estat rebutjades és una situació inèdita. “Normalment, això no passa, i encara menys en aquesta fase prèvia de la presa en consideració”, va afegir el líder de l’oposició.
Tot i la valoració contrària del Govern, Escalé va apuntar que, d’una manera o altra, algunes de les propostes de Concòrdia acaben tirant endavant. “En les proposicions de llei que acaba aprovant el Govern hi ha punts que podrien ser de Concòrdia, que inicialment es rebutgen i que més endavant s’hi incorporen”, va afirmar, un sistema que, segons va lamentar, fa que les idees del partit s’apliquin massa tard.
Des de Concòrdia defensen que cal deixar de banda la “paternitat” de les propostes i analitzar-les atenent el que pot ser millor per a la ciutadania. Un plantejament que genera sentiments contradictoris a Escalé: “Tenim satisfacció que el Govern adopti algunes de les nostres idees, però també tristesa per no trobar un debat més consensual.”