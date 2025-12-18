SEGURETAT SOCIAL
Creix la despesa de la CASS i el dèficit sanitari puja fins als 25 milions
El consell d’administració de la CASS va fer públics ahir els estats financers corresponents al tercer trimestre del 2025. Les dades presentades registren un dèficit de 24,6 milions d’euros en els comptes de la branca general. La CASS va ingressar un total de 152,4 milions d’euros, mentre que les despeses van arribar als 177 milions.
Els ingressos per cotitzacions han augmentat un 7,6%
Les despeses de la branca general han crescut un 8,8%, amb 113,9 milions d’euros destinats a prestacions sanitàries –un augment del 7,6%– i 63,1 milions d’euros en prestacions econòmiques, un increment del 10,9% respecte al 2024.
Els ingressos per cotitzacions de la branca general han augmentat un 7,6% respecte al mateix període del 2024, amb un total de 136,7 milions d’euros provinents d’assalariats i treballadors per compte propi. Les cotitzacions per prestacions econòmiques, incloent-hi pensions i baixes, han aportat 15,7 milions d’euros, sumant uns ingressos totals de 152,4 milions d’euros.