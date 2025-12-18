RESPOSTA PARLAMENTÀRIA
Contrastos en els salaris dels funcionaris
Els sous de l’Administració central varien fins a 20.000 euros anuals segons el departament
El ministeri de Funció Pública ha detallat les retribucions mitjanes del personal funcionari segons el departament i el grup funcional al qual pertanyen. Les dades, corresponents a la previsió de despeses del pressupost del 2026, mostren diferències notables entre ministeris i àrees de l’administració.
Els treballadors públics es divideixen en tres grups funcionals. El grup A correspon al personal amb responsabilitats directives o tècniques superiors, el grup B inclou tècnics de nivell mitjà i el grup C, el personal administratiu i operatiu. Els salaris mitjans d’aquests grups són, respectivament, de 67.535,56, 45.249,19 i 36.698,38 euros anuals.
Els salaris mitjans més alts són de 67.535 euros de mitjana a l'any
Tot i aquestes mitjanes generals, les xifres varien segons l’estructura de cada departament. Segons la resposta parlamentària publicada al Butlletí del Consell General, el departament de policia és un dels que presenten retribucions més altes: els funcionaris del grup B cobren 57.747,62 euros anuals i els del grup C, 40.828,27. També destaquen el departament de Tributs i Fronteres, amb 52.200,01 euros al grup B, i la secretaria general, amb 52.135,27.
Altres departaments amb salaris elevats són el de Seguretat Industrial, amb 48.897,03 euros per al grup B, i el d’Immigració, on els funcionaris del grup B perceben 56.626,47 euros anuals. També superen la mitjana departaments com el de Justícia i Interior, Medi Ambient, Intervenció General, Política Lingüística i el de Sistemes Educatius. En aquest últim, els sous del grup B se situen prop dels 56.800 euros anuals, mentre que el grup C també supera els 30.000. El departament d’Afers Socials i el d’Ensenyament Superior també es troben entre els que tenen retribucions per sobre de la mitjana funcional.
En canvi, alguns departaments presenten xifres molt per sota de la mitjana. El personal del grup C del departament d’Empresa cobra 20.088,58 euros anuals, i al departament d’Estadística la mitjana és de 27.433,20. En el cas del grup B, el departament de Protocol registra una mitjana de 33.500,68 euros. També queden per sota el d’Ocupació i Treball, el de Pressupost i Patrimoni, el de Protocol i el de Promoció Cultural, que oscil·len entre els 30.000 i 40.000 euros anuals.
Govern apunta que, per motius de protecció de dades, només s’han publicat les mitjanes en aquells departaments amb més d’un funcionari per grup funcional. La informació completa resta accessible als consellers a la secretaria d’Estat de Funció Pública.