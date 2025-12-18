ACCÈS ALS LLOGUERS

La Cambra avisa que la manca d’habitatge preocupa els empresaris

La radiografia econòmica de la Cambra de Comerç de l’any 2023 permet diverses lectures, però totes sota el mateix paraigua: el retorn a la normalitat. Les dades de l’organisme que encapçala Josep Maria Mas giren entorn d’una estabilització de l’activitat econòmica en comparació al 2021 i el 2022 i la consegüent explosió després de la frenada en sec que va suposar la pandèmia de la covid-19. La línia d’Andorra no és dissonant a la de les altres economies del voltant i, de fet, creix per sobre de la zona euro. “El 2023 va ser un any de creixement econòmic moderat en l’àmbit mundial, però l’economia andorrana va continuar mostrant una evolució positiva, amb un creixement del PIB real de l’1,4% l’any 2023”, va comentar el president de la Cambra de Comerç, Josep Maria Mas. Un ritme d’expansió que va ser inferior al d’Espanya –amb un 2,5%–, però superior al de França –amb un 1,1%– i al del conjunt de la zona euro –amb un 0,5%. Com Mas, el cap de Govern, Xavier Espot, també comparteix aquesta visió positiva. “L’economia va bé. Estem creixent per damunt de la zona euro, tenim una situació pressupostària envejable amb un endeutament molt baix”, va indicar el mandatari demòcrata. Espot va prendre la paraula després de l’exposició de Mas i va allargar la mà a la cambra davant “els reptes compartits” i “els interessos entrellaçats” amb l’administració. En aquest sentit, els principals motors de l’economia reboten sobre dos dels sectors tradicionals al país: la construcció i el turisme. “La construcció va ser el sector més dinàmic, amb un ritme d’activitat que es va mantenir molt elevat”, va apuntar Mas, que també va incidir que el bon comportament del sector serveis el van impulsar les activitats financeres, professionals, immobiliàries i tècniques, com també –i sobretot– les vinculades al turisme i l’hostaleria. No obstant això, aquests últims van tenir el creixement més modest. Pel que fa al sector financer, l’evolució va ser molt favorable. La banca andorrana va tancar l’exercici amb un augment dels beneficis agregats del 43,7%.

El president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS), Josep Maria Mas, va subratllar que, malgrat que l’economia continua creixent –amb un increment del PIB del 2,2% el segon trimestre del 2025– aquesta expansió es presenta amb un ritme més moderat que el del 2024. Mas va advertir que, més enllà de les expectatives positives, la manca d’habitatge afegida a altres tensions com l’elevat cost de la vida i la pressió sobre les infraestructures podria frenar l’activitat empresarial en els pròxims mesos. També va explicar que la dificultat d’accés a pisos de lloguer complica l’arribada de nous treballadors i va insistir en la necessitat de debatre solucions conjuntes amb el Govern, sigui mitjançant inversió pública o privada, i mesures en salaris i preus del lloguer. Mas va destacar que la Cambra seguirà monitorant la situació i presentant propostes concretes per incentivar el mercat de lloguer.

