ACCÈS ALS LLOGUERS
La Cambra avisa que la manca d’habitatge preocupa els empresaris
El president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS), Josep Maria Mas, va subratllar que, malgrat que l’economia continua creixent –amb un increment del PIB del 2,2% el segon trimestre del 2025– aquesta expansió es presenta amb un ritme més moderat que el del 2024. Mas va advertir que, més enllà de les expectatives positives, la manca d’habitatge afegida a altres tensions com l’elevat cost de la vida i la pressió sobre les infraestructures podria frenar l’activitat empresarial en els pròxims mesos. També va explicar que la dificultat d’accés a pisos de lloguer complica l’arribada de nous treballadors i va insistir en la necessitat de debatre solucions conjuntes amb el Govern, sigui mitjançant inversió pública o privada, i mesures en salaris i preus del lloguer. Mas va destacar que la Cambra seguirà monitorant la situació i presentant propostes concretes per incentivar el mercat de lloguer.