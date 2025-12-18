FÒRUM ESTRATÈGIC
Andorra, referent en esport i tecnologia al GSIC Summit de València
La delegació empresarial andorrana va participar amb èxit al GSIC Summit València 2025, un dels principals esdeveniments internacionals d’innovació, tecnologia i esport. Empreses com Forestal, Grandvalira i Sports Dynamic Lab han representat el país en aquest fòrum estratègic, reforçant la visibilitat de l’ecosistema local i impulsant oportunitats de col·laboració i negoci en l’àmbit global. Durant la trobada, els representants van assistir a conferències i taules rodones centrades en noves tecnologies aplicades a l’esport, gestió d’instal·lacions i desenvolupament de projectes digitals, on es van establir contactes amb empreses i inversors.